لو ناوي تستثمر في البورصة.. نصائح مهمة لازم تعرفها قبل الخطوة دي

قال الدكتور محمد شعراوي أستاذ إقتصاديات أسواق المال؛ إن من أهم الإرشادات التي يجب إتباعها للأشخاص المقبلين على الإستثمار في البورصة هي ان يعدد مجالات الاستثمار؛ موضحا ان تكون المحفظة الخاصة بالاستثمار تحتوي عن لا يقل من خمس نشاطات مختلفة في مجال الاسواق الماليه بحيث اذا وقع أو خسر سهم او اثنين ترتفع الأسهم الاخرى فتعوض الخسارة؛ مشيرا للمحكمة الشعبية" لاتضع البيض في سلة واحدة" .

أضاف محمد شعراوي خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن الاستثمار في اكثر من مجال سواء سياحة او بنوك او غيرها من المجالات يساعد على تقليل المخاطر الخاصة بالسوق.

أوضح أستاذ إقتصاديات أسواق المال؛ أنه عندما ترتفع أحد الأسهم لابد من الخروج واختيار سهم آخر بظروف سوقيه مناسبة حتى لا يفقد ما ربحه الشخص من هذا السهم او هذا المجال؛ مضيفا أن من الأفضل تجنب الأهواء الشخصية في إختيار الأسهم.