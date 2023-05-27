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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد طرحه للاستثمار في البورصة.. خبير يوضح كيفية شراء وثيقة الذهب

الذهب
الذهب

قال الدكتور محمد شعراوي أستاذ إقتصاديات أسواق المال؛ إن  بعد الارتفاعات في أسعار الذهب بشكل متسارع خلال الفترة الأخيرة ساعد على قيام شركة بإنشاء صندوق " إيزي جولد" وقام بطرح وثيقه الذهب و ثمنها 10 جنيه.

أضاف محمد شعراوي خلال لقائه ببرنامج صباح الورد المذاع على قناة تن الفضائية؛ أن أسعار الذهب في الاسواق يدخل فيها سعر المصنعية ومتغيرات مالية أخرى مما ادى الى إستحالة الإستثمار لبعض الاشخاص الذين يرغبون في الإستثمار لكن مدخراتهم لاتسمح الإستثمار في الذهب؛ موضحا أن الوثيقة تضمن للمستثمرين الربح في حالة إرتفاع اسعار الذهب عالميا في البورصة.

وأوضح أن في حالة ارتفاع قيمة الذهب في الأسواق العالميه والبورصات بنسبة حوالي 20% ذلك يعني ان قيمة الوثيقة ترتفع بنفس القيمة ويصبح ثمنها 12 جنيه مما يساعد على مضاعفة الارباح بالنسبة للمستثمرين؛ ناصحا المواطنين ان من يريد يستثمر في هذه الوثيقة يتجنب المزيد من الانفاق على اسعار المصنعية والرسوم الاخرى لأن الوثيقه تستثمر في الذهب الخام وليس في المشغولات الذهبية.

وأشار الى أنه اذا كان المستثمر أشترى الوثيقة بما يقابلها في السعر حوالي 50 جرام ذهب فيمكن للمستثمر استبدال الوثيقة بجرامات الذهب.

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