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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

9.5 مليار جنيه قيمة تداول البورصة الأسبوع الماضي

صدى البلد

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نحو 9.5 مليار جنيه وكمية التداول نحو 3.906 مليون ورقة منفذة على 358 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 22.4 مليار وكمية تداول 2864 مليون ورقة منفذة على 379 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على 98.51 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 1.49% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 88.7% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 4.7% والعرب على 6.6% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 74.5 مليون جنيه، قصد العرب الشراء بقيمة 16.4 مليونًا، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

أغلق مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30 تعاملات الأسبوع الماضي عند 17.043 نقطة، مرتفعا بنحو 1.78%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI صعودا بنسبة 4.72% مغلقا الفترة عند 3101.92 نقطة.

كما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.96% مغلقا الفترة عند 2791.5 نقطة، وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped، سجل ارتفاعا بنحو 1.64% مغلقا عند 20.354 نقطة، وحقق مؤشر EGX100 EWI ارتفاعا بنحو 3.75 % مغلقا الفترة عند 4665 نقطة.

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية نحو 13 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة عند 1.105 تريليون جنيه، مقابل 1.092 تريليون جنبه مرتفعا بنسبة 1.2 %.

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