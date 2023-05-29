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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

صدى البلد

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع وسط تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

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تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.13% ليصل إلى مستوى 17109 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.39% ليصل إلى مستوى 3127 نقطة.

انخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 20511 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 7163 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.79% ليصل إلى مستوى 3224 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4815 نقطة.
 

أداء مؤشرات البورصة ارتفع مؤشر الشركات البورصة المصرية الشركات المتوسطة والصغيرة إيجي إكس 100 إيجي إكس 100 متساوي الأوزان ايجي إكس 70

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