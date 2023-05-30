المنشآت الفندقية : الغاء عروض الصوت والضوء أول جمعة وسبت في يونيو

أخطرت غرفة المنشآت الفندقية أعضائها ، أنه تم الغاء عروض الصوت والضوء بالأهرامات يومي الجمعة 2 والسبت 3 يونيو القادم وذلك بناء على مخاطبة واردة من شركة مصر للصوت و الضوء والتنمية السياحية.

يذكر أن يحاكي عرض الصوت والضوء قصص الأهرامات الثلاثة خوفو و خفرع و منكاورع و تمثال أبو الهول الذي صنف بانه من أقدم المنحوتات الضخمة في العالم.

الصوت والضوء

وخلال استمتاعك بعروض الصوت والضوء التى ستجيب على جميع الشائعات حول سبب كسر أنف ابو الهول لتصبح بالشكل الذي يوجد عليه التمثال حاليا والخفايا حول بناء هذه الهياكل الضخمة الذي كانت شيء مثير للعلماء لاكتشاف أسرار بنائها.