السوشيال ميديا.. أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. وتامر حسني يعلق على افتتاحه حفل زفاف الأمير الحسين

نشر موقع «صدى البلد»، العديد من الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري والمتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:



شاهد .. درة في جلسة تصوير ساحرة بصحراء السعودية

نشرت الفنانة درة، صورًا جديدة من أحدث جلسة تصوير لها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وظهرت درة من صحراء السعودية، وهي ترتدي فستان مكشوف الأكتاف باللون الابيض، ونالت صور درة إعجاب عدد كبير من قبل المتابعين.



هاجر أحمد توجه رسالة إلي ميرنا نور الدين عقب عقد قرانها

هنأت الفنانة هاجر أحمد، الفنانة ميرنا نور الدين بعقد قرانها، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت هاجر أحمد عبر خاصية الاستوري: “مبروك حبيبتي ميرنا ربنا يسعدك ويهنيكي”.



5 نجوم.. رسالة من حسن المستكاوي عقب فوز الأهلي على سيراميكا كليوباترا

علق الناقد الرياضي حسن المستكاوي، علي فوز النادي الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكتب حسن المستكاوي: “في فوز الأهلي علي سيراميكا ٥ نجوم .. ‏حسين الشحات . مصطفي شوبير . مروان عطية . عمرو السولية . اليو ديانج”.

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

وجه محمود عبد المنعم كهربا، لاعب نادي الأهلي، رسالة موثرة إلي الجماهير، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

ونشر كهربا صورة له عبر خاصية الاستوري، وعلق كاتبًا: “نحن نقوي بالله، ونتعافي بالله، ونطمئن بالله، نحن لا قوة لنا إلا بالله".



أحد أحلامي.. تامر حسني يعلق على افتتاحه لحفل زفاف الأمير الحسين

علق الفنان تامر حسني، علي افتتاحه حفل زفاف الأمير الحسين بن عبد الله الثاني نجل ملك الأردن ، عبر حسابه الشخصي “تويتر".

وكتب تامر حسني: “كل الشرف ان افتتح هذا الإحتفال الجمهوري الاسطوري مع أهل الاردن الغاليين بمناسبة زفاف سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي عهد ملك الاردن و الآنسه رچوه آل سيف ، كل التمنيات القلبيه بالتوفيق و السلام و رعاية الرحمن”.