رسالة مؤثرة من طبيب بالخرطوم إلى العالم..لإنقاذ 300رضيع بعضهم موتى في أسرّتهم|شاهد

مأساة جديدة في السودان، ونداء إنساني عاجل لإغاثة نحو 300 طفل في دار "مايقوما" للأيتام في الخرطوم، أطلقه "أطباء متطوعون" عقب وفاة 50 طفلاً، وجاء لك خلال تقرير عرضته فضائية العربية .

ببكاء الأطفال لساعات خوفاً و جوعاً بالخرطوم



وقال عبدالله أدم طبيب متطوع في دار الأيتام، " هذه النداء لإغاثة الأطفال، هو دعوة لمساعدة إنسانية و سلام و أمل بحياة طبيعية، وأفضل للأيتام المحاصرين في الخرطوم، بسبب الحرب و الأنتهاكات ، وللأسف لقد شاهدت معظم موتهم وجنازاتهم لذا، رسالتنا للعالم إجلاء الأيتام من الخرطوم إلى مدينة أمنة ذات ممرأمن.

وأفاد التقرير، أن المأساة تفاقمت مع إندلاع الصراع بالبلاد ، مؤكداً أن وقوع القذائف بمحيط الميتم في الخرطوم، تسبب ببكاء الأطفال لساعات خوفاً و جوعاً، فيما قضى أخرون بسبب سوء التغذية، و ذلك بعد إستحالة وصول غالبية الموظفين إليهم، و إنقطاع التيار الكهرباء.

وأكد التقرير، أن مشاهد جثث الأطفال موتى في أسرتهم كانت صدمة ، و أنضم الصغار إلى مئات غيرهم، من ضحايا القتال في السودان.