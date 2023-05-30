عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رسالة مؤثرة من طبيب بالخرطوم إلى العالم..لإنقاذ 300رضيع بعضهم موتى في أسرّتهم|شاهد

دار أيتام في الخرطوم
دار أيتام في الخرطوم

مأساة جديدة في السودان، ونداء إنساني عاجل لإغاثة نحو 300 طفل في دار "مايقوما" للأيتام في الخرطوم، أطلقه "أطباء متطوعون" عقب وفاة 50 طفلاً، وجاء لك خلال تقرير عرضته فضائية العربية .

ببكاء الأطفال لساعات خوفاً و جوعاً بالخرطوم


وقال عبدالله أدم طبيب متطوع في دار الأيتام، " هذه النداء لإغاثة الأطفال، هو دعوة لمساعدة إنسانية و سلام و أمل بحياة طبيعية، وأفضل للأيتام المحاصرين في الخرطوم، بسبب الحرب و الأنتهاكات ، وللأسف لقد شاهدت معظم موتهم وجنازاتهم لذا، رسالتنا للعالم إجلاء الأيتام من الخرطوم إلى مدينة أمنة ذات ممرأمن.

وأفاد التقرير، أن المأساة تفاقمت مع إندلاع الصراع بالبلاد ، مؤكداً أن وقوع القذائف بمحيط الميتم في الخرطوم، تسبب ببكاء الأطفال لساعات خوفاً و جوعاً، فيما قضى أخرون بسبب  سوء التغذية، و ذلك بعد إستحالة وصول غالبية الموظفين إليهم، و إنقطاع التيار الكهرباء.

وأكد التقرير، أن مشاهد جثث الأطفال موتى في أسرتهم كانت صدمة ، و أنضم الصغار إلى مئات غيرهم، من ضحايا القتال في السودان.

 

 

 

الخرطوم السودان أطباء متطوعون الأيتام مايقوما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالدولار.. طبيب نساء: أستغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

تراجع تحت 2000 جنيه لأول مرة|خسارة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 مفاجأة

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

لجنة التظلمات تستقر على تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل

بالبريد.. وزير الرياضة يقدم حلا سحريا لإنقاذ الزمالك من أزمته المالية| خاص

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

مخزون مصر من اللحوم بآمان| الحكومة تستعد لـ عيد الأضحى بـ 250 ألف رأس.. والسعر 225 جنيها

أوسوريو يكشف لـ صدى البلد حقيقة هروبه من الفندق ورحيله عن الزمالك

ترشيحاتنا

306 آلاف شقة جديدة.. والصرف الصحي يصل 90% من الجمهورية| أخبار سارة من الدولة للمصريين

بوتين: نحن لم نبدأ هذه الحرب.. ولا نستخدم أساليب تتبعها أوكرانيا

لو مخستيش مش هنكمل.. مصري يطلق زوجته بسبب زيادة الوزن.. فيديو

تحذير من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

إجراء عاجل من روسيا ضد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية

الطبيب تركها في العملية وهرب.. فاطمة دخلت لإجراء شفط دهون خرجت بدون معدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 محليات طبيعية تصلح كبدائل للسكر الأبيض.. مفيدة وصحية

ماذا تفعل السجائر فى قلوبنا .. جمال شعبان يجيب بالتفصيل

فسحها وخرجها من البيت.. دراسة أمريكية: عدم تنزه المرأة يصيبها بمرض خطير

في اليوم العالمي للتصلب المتعدد.. إجراءات وقائية لتباطؤ تقدم المرض

فيديو

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

القضاء على أزمة ارتفاع أسعار الذهب | تفاصيل مشروع جديد

ماذا قالت ريهام عبد الغفور عن محمد رمضان ؟

دعوة للصلح بين تامر وبسمة بوسيل .. وتصرف غريب من ابنة عبلة كامل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ