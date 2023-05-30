هجمات متبادلة.. اشتعال حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا.. تفاصيل

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن اشتعال حرب المسيرات بين روسيا وأوكرانيا، وشن هجمات من كلا الطرفين باستخدام المسيرات .

وأوضح التقرير أن موسكو أعلنت أمس عن هجمات عليها باستخدام الطائرات المسيرة ، وذلك بعد ساعات من هجمات روسية بالمسيرات على العاصمة الأوكرانية كييف .

وتابع التقرير أن وزارة الدفاع الروسية اتهمت أوكرانيا بتنفيذ الهجوم بـ 8 طائرات مسيرة ، وتسبب هذا الهجوم في أضرار في عدة مباني وإصابة شخصين .

وأكمل التقرير أن كييف لم ترد على الاتهامات التي وجهتها لها موسكو، ويذكر أن العاصمة الأوكرانية كانت شهدت هجمات روسية مماثلة .

ولفت التقرير إلى أن الهجمات الروسية على كييف السابقة باستخدام المسيرات تسببت في أضرار كثيرة في كييف، وادت على مقتل شخص على الأقل.