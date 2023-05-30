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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تكريم 75 موظفا بالضرائب في الحفل السنوي الثالث للجنة النقابية

صدى البلد

شارك مختار توفيق، رئيس مصلحة الضرائب المصرية في فعاليات تكريم 75 موظف من أصحاب الإنجازات خلال الفترة الحالية، ضمن الحفل السنوي الثالث والذي نظمته  اللجنة النقابية لمصلحة الضرائب المصرية بالقاهرة برئاسة مصطفى عبد القادر .

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وحضر الحفل قيادات المصلحة الحاليين وعدد من رؤساء الضرائب السابقين من بينهم الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية نيابة عن مختار توفيق وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب المصرية، و عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية الأسبق، وطلعت عبد المنعم رئيس قطاع الامانة الأسبق، وعددا من أعضاء مجلس النواب منهم  أبانوب  عزت ،  عمرو رشدى ،  خالد طنطاوى، محمد عبد الرحمن راضى،  احمد عاشور.

وعلق مصطفي عبد القادر، رئيس اللجنة النقابية، بأن إطلاق الحفل للعام الثالث علي التوالي جاء بهدف تكريم الزملاء المتميزين بالادارات والقطاعات المختلفة بالمصلحة وتحفيزهم  باعتباره جزءا من القيم الراسخة في ثقافة اللجنة النقابية.

 وذكر  أن العنصر البشري في قلب كل ما تقوم به مصلحة الضرائب المصرية وهو الطاقة المحركة للوصول إلى أقصى النجاحات الممكنة، فكل إنجاز تحققه الضرائب  ينبع من خبرات كوادرها أصحاب المواهب والكفاءة العالية و وقود نجاحها.

‌الضرائب مصلحة الضرائب

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