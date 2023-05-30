دار الإفتاء: من يصلي ويستيقظ مبكرا لعمله لا يصيبه السحر

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (كيف أبطل السحر من البيت؟ وما هي العبادات التي نكثر منها لعدم التأثر بأذى الشيطان؟

وأجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن من يصلي ويصوم ويقرأ القرآن ويكثر من ذكر الله، كل هؤلاء لا ينفع معهم سحر ولا يصيبهم أذى الشيطان أو يؤثر عليهم.

وتابع: بل من يستقيظ مبكرا إلى عمله لا يصيبه السحر، لأن السحر على فرض ثبوته، هو عبارة عن تربص شيطاني بالإنسان، فالشيطان لا يستطيع التأثير على المسلم المجتهد الذي يقوم لعمله مبكرا ويصلي ويصوم ويستغفر الله ويذكره كثيرا.

وأكد أمين الفتوى، أننا نهتم كثيرا بمسألة السحر ، وإلا فالمجتمعات الغربية وهي ليست مسلمة لم نجد فيها شكوى بأن فيها سحر، فعلينا ألا نفخم في الأمر كثيرا.

كيفية إبطال السحر

وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن السحر موجود ولكنه أخف مما يدعيه الناس لأن الله تعالى قال لنا : { إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا }، مشيرا إلى أن التحصين من السحر يكون :

- بقراءة آية الكرسى 11 مرة

- الفاتحة 7 مرات

- الصمدية والمعوذتين

- القواقل (كل سورة بدأت ب"قل")

- خواتيم سورة البقرة

- سورة البقرة

وأضاف أن هناك من يقول نحن نقرأ ذلك ولكن لا يحدث شئ، فهذا نقول له أنك عندك خلل من مرض نفسى، لأن الله تعالى قال {مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ} وسمى خناس لأنه يخنس ويصغر من ذكر الله تعالى.