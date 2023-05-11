أسرع دعاء لقضاء الحاجة.. احرص عليه وقت السحر وقبيل الفجر

أسرع دعاء لقضاء الحاجة، يعتبر دعاء الحاجة من الأمور التي تشغل اهتمام الكثير من المسلمين خاصة أنه يلجأ إليها من كانت عنده مسألة في الرزق أو حاجة لتفريج الهموم والكروب.

وهناك صلاة الحاجة وهي التي يؤديها المسلم وتكون عبارة عن ركعتين يقول فيهما دعاء الحاجة للوصول لما يريد، وهناك دعاء الحاجة فقط بدون صلاة، يدعوا فيهما المسلم الله عز وجل ليقضي حاجته، وصلاة الحاجة تؤدي لمن يريد الزواج أو التقدم لوظيفة معينة أو سفر لبلد ما وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤدون صلاة الحاجة لأي شيء يريدونه ، ويستحب أداء صلاة الحاجة ودعاء قضاء الحاجة قبيل الفجر او في وقت السحر أو في الثلث الأخير من الليل.



أسرع دعاء لقضاء الحاجة يدعو المسلم الله عز وجل بهذا الدعاء وهو:" اللهم أنى أتوجه اليك بعبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لتقضى حاجتى يارسول الله أنى أتوجه بك الى ربي ليشفعك فيا ويقضى حاجتى".



-اللهم إني أتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة وأهل بيته، الذين اخترتهم على علمٍ على العالمين. اللهم لين لي صعوبتها وحزونتها، واكفني شرها فإنك الكافي المعافي والغالب القاهر اللهم صل على محمد وال محمد.

- لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين. اللهم إني أَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيمَةَ مِنْ كُلِّ بِرٍّ وَالسَّلامَةَ مِنْ كُلّ إِثْمٍ.

- اللَّهمَّ إنِّي أَسألُك الثباتَ في الأمرِ، وأَسألُك عَزيمةَ الرُّشدِ، وأَسألُك شُكرَ نِعمتِك، وحُسْنَ عِبادتِك، وأَسألُك قَلْبًا سليمًا، ولِسانًا صادِقًا، وأَستغفِرُك لِما تَعلَمُ، وأَسألُك مِن خَيرِ ما تَعلَمُ، وأَعوذُ بك مِن شَرِّ ما تَعلَمُ دعاء قضاء الحاجة للزواج اللهم إني قد أحببت (اسم الزوج) فأجمعني به تحت ظل رضاك ورحمتك.

- اللهم إني قد فوضت أمري إليك فاهدني إلى ما تحبه وترضاه وقدر لي الخير حيث كان، وارضني به، يا حيّ يا قيّوم برحمتك أستغيث ، يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعّال لما يريد، اللهم إني أسألك بعزك الذي لا يرام، وملكك الذي لا يضام، ونورك الذي ملأ أرجاء عرشك: أن تقضي حاجتي ثم تذكرها .

عن أمّ سلمة رضي الله عنها قالت، ما خرج النّبي صلّى الله عليه وسلّم من بيتي قطّ إلا رفع طرفه إلى السّماء فقال: ” اللهم إنّي أعوذ بك أن أضلَّ أو أُضلَّ، أو أّزلَّ أو أُزلَّ، أو أظلِم أو أُظلم، أو أجهَل أو يُجهل عليّ.



دعاء الحاجة الشديدة

دعاء الحاجة الشديدة، يلجأ المسلم إلى دعاء الحاجة الشديدة وفقا لما ورد في السنة النبوية المشرفة أن من كان عنده حاجة يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يصلي ركعتين ويدعوا فيهما والدليل على ذلك الحديث النبوي الشريف رواه الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له حاجة إلى الله تعالى، أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ، وليحسن لوضوء، ثم ليصل ركعتين ثم ليثن على الله عز وجل، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم إني أسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، والفوز بالجنة والنجاة من النار، لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين" ثم يسمي حاجته.



يا حيُّ يا قيُّومُ، برَحمتِكَ أستَغيثُ، أصلِح لي شأني كُلَّهُ، ولا تَكِلني إلى نَفسي طرفةَ عينٍ اللَّهمَّ لا سَهْلَ إلَّا ما جعَلْتَه سَهلًا وأنتَ تجعَلُ الحَزْنَ سَهلًا إذا شِئْتَ اللهمَّ مالكَ الملكِ تُؤتي الملكَ مَن تشاءُ ، وتنزعُ الملكَ ممن تشاءُ ، وتُعِزُّ مَن تشاءُ ، وتذِلُّ مَن تشاءُ ، بيدِك الخيرُ إنك على كلِّ شيءٍ قديرٌ .

رحمنُ الدنيا والآخرةِ ورحيمُهما ، تعطيهما من تشاءُ ، وتمنعُ منهما من تشاءُ ، ارحمْني رحمةً تُغنيني بها عن رحمةِ مَن سواك .

اللهمّ إنّا نستعينك، ونستهديك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونتوكّل عليك، ونثني عليك الخير كلّه. نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. دعاء مستجاب يوم الجمعة مجرب اللهمّ إنّي أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصى ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.





- استغفر الله العظيم الذى لا اله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم يا جامع الشتات، ويا مخرج النبات، ويا محيي العظام الرفات، و يا مجيب الدعوات، و يا قاضي الحاجات، و يا مفرج الكربات، ويا سامع الأصوات من فوق سبع سموات، و يا فاتح خزائن الكرامات، ويا مالك حوائج جميع المخلوقات، و يامن ملأ نوره السموات، ويامن أحاط بكل شيء علما.

-يا عالما بما مضى و ما هو آت اسألك اللهم بقدرتك على كل شيء و استغنائك عن جميع خلقك وبحمدك ومجدك يا إله كل شيء واسألك اللهم ان تجود علي بقضاء حاجتي انك قادر على كل شيء يارب العالمين يا عظيم يرجى لكل عظيم يا عليما انت بحالنا عليم اللهم اصلح لنا شأننا بما اصلحت به شأن عبادك الصالحين .



-لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ “دعاء ذي النون”

-اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.

-اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.



صلاة الحاجة

صلاة الحاجة، تعد صلاة الحاجة صلاة يؤديها المسلم يتوسل بها لرب العباد حتى يقضي حاجته وتعد نافلة من النوافل وليست فرضًا ذهب بعض العلماء إلى أنها ركعتين لكعن الحنفية قالوا 4 ركعات وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم «من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء، ثم ليصل ركعتين، ثم ليثن على الله، وليصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين.



اللهمّ إنّي أريد أن أتزوّج فقدّر لي من الرّجال أعفّهم فرجًا، وأحفَظهم لي في نفسي ومالي، وأوسعهم رزقًا، وأعظمهم بركةً، وقدّر لي ولدًا طيّبًا، تجعل له خلقًا صالحًا في حياتي ومماتي.

اللهمَّ إني أسالُك بأنَّ لك الحمدُ، لا إله إلَّا أنتَ وحدَك لا شريكَ لك، المنّانُ، يا بديعَ السماواتِ والأرضِ، يا ذا الجلالِ والإكرامِ، يا حيُّ يا قيومُ، إني أسالكَ الجنة، وأعوذُ بك من النارِ.



اللَّهمَّ ربَّ السَّمواتِ السَّبعِ وربَّ العرشِ العظيمِ ربَّنا وربَّ كلِّ شيءٍ أنتَ الظَّاهرُ فليس فوقَكَ شيءٌ وأنتَ الباطنُ فليس دونَكَ شيءٌ مُنزِلَ التَّوراةِ والإنجيلِ والفُرقانِ فالقَ الحَبِّ والنَّوى أعوذُ بكَ مِن شرِّ كلِّ شيءٍ أنتَ آخِذٌ بناصيتِه أنتَ الأوَّلُ فليس قبْلَكَ شيءٌ وأنتَ الآخِرُ فليس بعدَكَ شيءٌ اقضِ عنَّا الدَّينَ وأَغْنِنا مِن الفقرِ.

