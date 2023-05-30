عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين عن مباراة إنبي وفيوتشر: كرة القدم المصرية مصرة على دخول التاريخ

تامر أمين
تامر أمين

أكد تامر أمين الإعلامي أن كرة القدم المصرية مصرة على دخول التاريخ، حيث أقيمت مباراة بين فريقين فيوتشر وإنبي، في دور الـ16 لكأس مصر لكرة القدم، وكانت أطول مباراة أقيمت في تاريخ كرة القدم، استمرت لثلاث ساعات، واعتبر أن تلك المباراة كاشفة لحال كرة القدم في مصر، وقامت لجنة المسابقات بإصدار عقوبات بإيقاف "عبد الظاهر السقا" المدير الرياضي لفيوتشر وغرامة، إيقاف "محمد إسماعيل" مدير الكرة في إنبي وغرامة، توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكلا الناديين.

txt

استمرت 3 ساعات.. صدمة تامر أمين من مباراة إنبي وفيوتشر.. تفاصيل

txt

تامر أمين يعتذر لـ زاهي حواس على الهواء بسبب فيلم لمنصة نتفليكس

وقال تامر أمين من خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، إن بطل هذه المسرحية هو الحكم "قمر الدولة"، ففي بداية الشوط الثاني كانت الكرة مع أحد لاعبي فيوتشر ودون قصد صمت الكرة الحكم، وردت مرة أخرى للاعب فأكمل وأحرز هدف، فاحتسب الحكم الهدف لفيوتشر مما أثار غضب لاعبي إنبي لاصطدام الكرة به.

وأضاف  أن بعد الخلاف الذي استمر لكثير من الوقت تدخل رئيس نادي إمبي، وقم الفريق للعب مرة أخرى ليتعادل الفريقين، ثم تنتهي المباراة بفوز فريق إمبي الذي اعترض على طريقة الحكم وهدد بالإنسحاب، وصعوده لدور 8 في كأس مصر، فهل من حق فيوتشر الإعتراض وطلب إعادة المباراة؟

انبي وفيوتشر تاريخ كرة القدم كأس مصر لكرة القدم قناة النهار كرة القدم في مصر مباراة إنبي وفيوتشر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

كان بيطلب حاجات حرام..متهمة بتصوير رجل عاريا: اتجوزته عرفي ودلوقتي فى عصمة واحد تاني

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

نشر700 جندي.. قرار عاجل من حلف الناتو بعد تصاعد الأزمة في كوسوفو

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

ترشيحاتنا

عواد يتجه لدكة بدلاء طلائع الجيش ...فيديو

كوريا الجنوبية تطالب بمحاسبة بيونج يانج وبايدن يأمر بمنع انتشار الأسلحة النووية

الوزراء السعودي يفوض وزير النقل لإبرام اتفاقية خاصة بعبور السفن قناة السويس

أستاذ الحديث بالأزهر: فهم النص النبوي يحتاج إلى ضوابط

لإنشاء الممشي السياحي الخاص بالمتحف المصري الكبير.. غلق كلي لمدخل الدوران بالرماية

مقاوم للغبار و رذاذ الماء.. فيفو تطلق موبايل من الفئة المتوسطة 5G

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها

سترتفع مجددا.. الأرصاد تصدر بيانا عن طقس الـ72 ساعة القادمة.. تفاصيل

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها

صحي أكتر .. طريقة عمل شيبسي الجزر

فيديو

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

تفاصيل مثيرة في تحرير المواطن السعودي بواسطة الجيش اللبناني| فيديوجراف

خطوبة حورية فرغلي ونزار الفارس.. أين الحقيقة ولماذا هددت الفنانة بمقاضاته؟

السبب غريب .. تفاصيل مؤلمة في تخلص سيدة الشرقية من نجلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ