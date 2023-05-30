تامر أمين عن مباراة إنبي وفيوتشر: كرة القدم المصرية مصرة على دخول التاريخ

أكد تامر أمين الإعلامي أن كرة القدم المصرية مصرة على دخول التاريخ، حيث أقيمت مباراة بين فريقين فيوتشر وإنبي، في دور الـ16 لكأس مصر لكرة القدم، وكانت أطول مباراة أقيمت في تاريخ كرة القدم، استمرت لثلاث ساعات، واعتبر أن تلك المباراة كاشفة لحال كرة القدم في مصر، وقامت لجنة المسابقات بإصدار عقوبات بإيقاف "عبد الظاهر السقا" المدير الرياضي لفيوتشر وغرامة، إيقاف "محمد إسماعيل" مدير الكرة في إنبي وغرامة، توقيع غرامة مالية قدرها 25 ألف جنيه لكلا الناديين.

وقال تامر أمين من خلال برنامجه "آخر النهار" على قناة النهار، إن بطل هذه المسرحية هو الحكم "قمر الدولة"، ففي بداية الشوط الثاني كانت الكرة مع أحد لاعبي فيوتشر ودون قصد صمت الكرة الحكم، وردت مرة أخرى للاعب فأكمل وأحرز هدف، فاحتسب الحكم الهدف لفيوتشر مما أثار غضب لاعبي إنبي لاصطدام الكرة به.

وأضاف أن بعد الخلاف الذي استمر لكثير من الوقت تدخل رئيس نادي إمبي، وقم الفريق للعب مرة أخرى ليتعادل الفريقين، ثم تنتهي المباراة بفوز فريق إمبي الذي اعترض على طريقة الحكم وهدد بالإنسحاب، وصعوده لدور 8 في كأس مصر، فهل من حق فيوتشر الإعتراض وطلب إعادة المباراة؟