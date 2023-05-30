عميد كلية القرآن: مناهجنا متميزة وأساتذتنا حصلوا على أوائل العالم في المسابقات

قال الدكتور عبد الفتاح خضر، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة الأزهر بطنطا، إنَّ كلية القرآن الكريم لها مناهج ثابتة، وضعها أهل الاختصاص من علماء الأزهر الشريف، الذين تميزوا بالفكر الوسطي، وعليه: فإن سلوك، وفكر، وعلم خريج كلية القرآن الكريم سالم -غالبا- من الملوّثات الفكريّة.

أضاف عبد الفتاح خضر، في حوار لصدى البلد، أن جُلّ علماء كلية القرآن الكريم بهذا التمكُّن، فيقينًا أنهم يُقدِّمون مادة عِلْميَّة متميَّزة لا توجد في غيرها من الأكاديميات الخاصة.



أشار إلى أنَّ كثيرًا من أعضاء هئية التدريس بالكلية قد حصل على المركز الأوّل على العالم في بعض المسابقات الدولية، أضف إلى ذلك أنهم ضبطوا علوم العربية، وغيرها من العلوم الإسلامية.



وتابع: أضف إلى جميع ما سبق أن كلية القرآن الكريم من أوائل كليات جامعة الأزهر حصولا على شهادة الاعتماد من الهئية القومية لضمان جودة التعليم التابعة لمجلس الوزراء، وهذا يعني أنها حققت المعايير العلمية العالمية، وأنَّ طلابها قد حصدوا المراكز الأولى في المسابقات العالمية.