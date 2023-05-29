عميد كلية الأزهر بطنطا يباشر حالة طالب مصاب بالحادث أثناء أداء امتحانه داخل لجنة المستشفي

فى لافته إنسانية من كلية القرآن الكريم جامعة الأزهر بطنطا قام عميد الكلية وعدد من الوكلاء بعقد امتحان لطالب داخل مستشفى الرمد بجامعة طنطا بعد إصابته فى حادثة كادت أن تذهب عينه.

من جانبه كشف الدكتور عبد الفتاح خضر عميد كلية القرآن الكريم أنه تلقى اتصالا من أحد الزملاء بحدوث حادثة لأحد طلبة الكلية واصابته إصابة كبيرة فى عينه مشيرا على الفور فكرت فى تأجيل امتحان الطالب ولكن فى نفس اللحظة همس احد الطلاب فى اذنى لأمكانية عقد اختبار له فى نفس يوم الامتحان.



كما اضاف العميد بقوله" اننى كونت خلية اتصالات والتى أكدت أنه يمكن أن يمثل أمام لجنه الاختبار “ موضحا ”اننى تواصلت مع رؤسائى فى جامعة الأزهر وتم التوصل على أقامه لجنه خاصة بة داخل المستشفى مثمنه الأمه ومشاطرين له اوجاعه .



وأضاف أن اللجنه توجهت إلى المستشفى من رؤساء الأقسام والموظفين والوكلاء برئاستى وكانت الدهشة تعلو وجوة كلا من الحاضرين من العاملين بالمستشفى وأسرة الطالب

وكان التطبيق العملي للحديث القدسي الذي في صحيح مسلم (.إنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ يقولُ يَومَ القِيامَةِ: يا ابْنَ آدَمَ، مَرِضْتُ فَلَمْ تَعُدْنِي!!!

قالَ: يا رَبِّ، كيفَ أعُودُكَ وأَنْتَ رَبُّ العالَمِينَ؟!

قالَ: أَمَا عَلِمْتَ أنَّ عَبْدِي فُلانًا مَرِضَ فَلَمْ تَعُدْهُ؟ أمَا عَلِمْتَ أنَّكَ لو عُدْتَهُ لَوَجَدْتَنِي عِنْدَهُ ) ووجدنا الله عنده

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واضاف ان جامعة الأزهر عندما تقوم ممثلة في كلية الوحي الإلهي(القرآن بطنطا ) بالانتقال برمتها إلى ابنها لتحتضنه أولا وتشعرة قيمته الثمينة وتمسح على رأسه إنما هي تقوم بدعوة عملية مطابقة للدعوة النظرية الممثلة في النصوص النقلية لتقول للعالمين

هذا هو الأزهر الحاني على أولاده

ويقول ابناؤه أنا الإسلام رباني ...