عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا تحتل المركز الخامس محليا طبقاً للتصنيف العالمي RUR لعام 2023

جامعة طنطا
جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا عن حصاد الجامعة المركز الخامس محليا بين الجامعات الحكومية و المركز الثامن محليا بين الجامعات المصرية الحكومية و الخاصة بدلا من المركز التاسع وفقاً لقاعدة بيانات ‏تصنيف الجامعات العالمية ‏World University Rankings, RUR‎‏ العالمي لعام 2023، كما جاءت الجامعة في المركز ال978 عالمياً من بين 1215 جامعة عالمية مشاركة لنفس التصنيف .

جامعة طنطا تكرم الطبيب "الجمسي" لفوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة

من جانبه أوضح الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن هذا التصنيف تنشره وكالة تصنيف RUR (موسكو، روسيا)،  واطلقته بدءاً من  عام 2010، حيت يتم تقييم أداء 1215 جامعة عالمية رائدة من 82 دولة من خلال 20 ‏مؤشرًا مختلف خاص بالتصنيف و 4 مجالات رئيسية للأنشطة الجامعية: و منها التدريس، والبحث، والتنوع الدولي، ‏والاستدامة المالية لتمويل البحث العلمي.

جامعة طنطا تكرم الطبيب "الجمسي" لفوزه بالمركز الأول في المسابقة العالمية بالولايات المتحدة

من جانبها أشارت الدكتورة هاجر علم الدين مدير وحدة التصنيف الدولي، إلى أنه يتم توفير جميع البيانات الأولية لتصنيفات ‏RUR‏ بواسطة شركة ‏Thomson ‎Reuters‏، و مؤسسة Clarivate العالمية ويغطي تصنيف  ‏RUR‏ بفروعه الفترة من  عام 2010 إلى عام 2023.‏

الاستدامة المالية الجامعات الحكومي الجامعات المصرية الحكومية الجامعات المصرية الجامعات العالمية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدراسات العليا والبحوث الدكتور محمود ذكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

محافظة القاهرة: إزالات عرب اليسار والسيدة عائشة لرفع كفاءة الطرق وتيسير المرور

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

احتفال مثير للجدل.. خبير لوائح يكشف عن حقيقة إيقاف أفشة مدى الحياة

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

مستفز.. لقطة تثير أزمة في لقاء طنطا وبايونيرز| فيديوجراف

ترشيحاتنا

تطورات موقف المصابين بالأهلي من مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

تدخل عاجل من رئيس الأهلي بسبب مباراة الوداد

سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

سلاح أمريكي خطير قادم من إسرائيل يظهر في أوكرانيا قريبا

انخفاض جديد.. لماذا هبطت أسعار الأرز بالأسواق؟

الدولار يضرب من جديد .. مستوي متدن لليرة التركية قبل جولة انتخابات رئاسية حاسمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكمية المسموح بشربها من القهوة في اليوم الواحد.. ومخاطر غير متوقعة للإفراط

9 علامات تكشف إصابتك بمرض السكري.. احترس منها

رايق وبارد.. هذه الأبراج الأكثر كسلا| هل أنت منهم؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول قشر الترمس ؟.. لن تتوقع

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ