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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

7 شروط لقبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في امتحانات الثانوية العامة 2023

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، لتسليم خطابات الندب للأعضاء المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023 (للملاحظين والمراقبين وأعضاء الشئون القانونية ومقدري الدرجات) ، الأسبوع القادم. 

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد ، شروط قبول اعتذارات المعلمين عن المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2023 ، وفقا للضوابط المعلنة رسميا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الشأن :

  • الحالات المرضية مع تسليم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.
  • وجود طفل رضيع حتى عامين ، مع تقديم صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.
  • وفاة الزوج ، ويشترط تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.
  • عمل الزوج بمنطقة نائية، ويشترط تقديم خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية أنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه وصورة بطاقة الزوجة.
  • سفر الزوج للخارج ، ويشترط تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.
  • رعاية الأبناء المعاقين ذهنياً والأزواج أصحاب الأمراض السرطانية ، ويشترط تقديم تقرير طبي معتمد.
  • ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما) ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي) إقرار من أحدهما يتعهد بتنفيذ الندب الصادر له.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 

الاثنين 12 يونيو 2023 : التربية الدينية والتربية الوطنية

 

الثلاثاء 13 يونيو 2023 : الاقتصاد - الاحصاء

 

الأحد 18 يونيو 2023 : اللغة العربية

 

الثلاثاء 20 يونيو 2023 : اللغة الاجنبية الثانية


الأحد 25 يونيو 2023 : الكيمياء - الجغرافيا

 

اجازة عيد الاضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023

 

الاحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء - التاريخ

 

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

 

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الاجنبية الاولى

 

الأحد 9 يوليو 2023 : الجيولوجيا - التفاضل - علم النفس

 

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

 

الخميس 13 يوليو 2023 : الاحياء - الجبر - الفلسفة

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