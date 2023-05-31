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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مخاطر كبيرة على البشرية.. تحذير من استخدم أدوات الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

أفادت صحيفة  "نيويورك تايمز" الأمريكية، بأن مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء من بينهم مبتكر “ChatGPT”، حذروا من أن صعود الذكاء الاصطناعي ينطوي على خطر انقراض البشرية.

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وحسب الصحيفة الأمريكية، قالت مجموعة من كبار رجال الأعمال والخبراء من بينهم مبتكر  “ChatGPT”، في بيان نشر بمنظمة "سنتر فور إيه آي سيفتي”، إن مكافحة المخاطر المتعلقة بالذكاء الاصطناعي ينبغي أن تكون أولوية عالمية مثل المخاطر الأخرى، كالحرب النووية والأوبئة.

وحذر أحد المشاركين في البيان، جيفري هينتون، الذي يعتبر أحد الآباء المؤسسين للذكاء الاصطناعي، من مخاطره عندما ترك منصبه في شركة جوجل العملاقة في مطلع مايو.

 

وشدد على أن التقدم في قطاع الذكاء الاصطناعي يشكل مخاطر جسيمة على المجتمع والإنسانية.

 

وفي مارس، دعا مئات من الخبراء العالميين من بينهم الملياردير إيلون ماسك الذي كان بين مؤسسي شركة "أوبن إيه آي"، عام 2015، وترك مجلس إدارتها 2018، إلى التوقف لستة أشهر عن إجراء أبحاث ترمي للتوصل إلى تقنيات ذكاء اصطناعي أقوى من “ChatGPT”.

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