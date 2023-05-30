رئيس الوزراء الفلسطيني: الشرق الأوسط يشهد ديناميكية جديدة |فيديو

قال محمد أشتية، رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هناك ديناميكية جديدة في الإقليم، فهناك مصالحة سعودية إيرانية، ومصالحة مصرية إيرانية، وعودة سوريا للحضن العربي، وهناك تحرك في لبنان لإنهاء ملف الرئاسة خلال الأشهر المقبلة، وهناك حالة في السودان نتج عنها 159 ألف لاجئ جديد.

وأضاف «أشتية»، خلال حوار ببرنامج «ثم ماذا بعد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن هناك سؤالاً يدور الآن أين تقع فلسطين في هذا المشهد؟ موضحا أن القيادة الفلسطينية على كامل التواصل مع الشقيقة الكبرى مصر، والرئيس أبومازن زار السعودية مرتين، وعلى تواصل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي وملك الأردن والقيادات العربية وغيرها.

وأشار إلى أننا نرغب في أن تتموضع فلسطين ضمن الديناميكيات الجديدة التي ستخلق في المنطقة، لأن الشرق الأوسط اليوم شيء وغدا سيكون شيء آخر، لذا يجب أن يكون هناك تشابك في المصالح بين دولنا وشعوبنا بما يضمن لنا المقعد المريح في الإقليم المتغير الذي يقف على رمال متحركة في الشرق الأوسط.