صحة البحيرة: وثيقة تبرع نغم بأعضائها بعد وفاتها درس للعطاء

أكد الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن نغم فتاة البحيرة التي وثقت تبرعها بزراعة الأعضاء بعد وفاتها هو درس للجميع وفن للعطاء، كما أن هذا الموضوع مهم جدًا، منوهًا بأن هذه الفتاة المصرية صغيرة ولم تتزوج وتفكر في التبرع بأعضائها بعد وفاتها ومساعدة الآخرين.

وأوضح "جميعة"، خلال مداخلة له ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه بعد معرفته بالموضوع طلب مقابلتها والتعرف عليها، مشيرا إلى أنها كشفت أسباب توثيق وصيتها بالتبرع بأعضائها، حيث أنها فقدت أحد أقاربها بعد أن عاني بسبب عدم زراعة الكبد، مشددًا على أنها حررت الوصية للتبرع بأعضائها عقب وفاتها ووثقتها بمديرية الصحة بالبحيرة.

التبرع بالأعضاء

وتابع: ثقافة التبرع بالأعضاء هي ثقافة غير منتشرة في مصر، وهناك من يعارضها في هذا القرار لكنها اختارته بإرادة حره ولا تريد الشهرة، مؤكدًا أن نغم هي نموذج أكثر من رائع للفتاة المصرية، ومن الممكن أن تكون هي البداية وأن يحتذي بها الأخرين وإنقاذ المرضى ببعض من أجسادنا.

