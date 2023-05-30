انفعال الجزيري أثناء استبداله وهجوم عنيف من جماهير الزمالك ضد أوسوريو.. فيديو

التقطت عدسات موقع صدى البلد موقف سيف الجزيري لاعب الزمالك أثناء استبداله خلال مباراة الفريق أمام طلائع الجيش.

وظهر في الفيديو غضب الجزيري الشديد أثناء استبداله لرغبته في استكمال المباراة.

كما ثار جمهور الزمالك المتواجد في المباراة علي اوسوريو المدير الفني للفريق وأطلقت بعض الهتافات المعادية ضده، خاصة وأن الفريق أنهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف الزمالك من رأسية قوية في الدقيقة 88، وأضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 91.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين للاستحواذ على وسط الملعب.

ونجح طلائع الجيش في غلق المساحات ومفاتيح نادي الزمالك وخاصة عن طريق زيزو ومصطفى شلبي والاعتماد على الهجمة المرتدة.

ويرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 50 في المركز الـ4، وتجمد طلائع الجيش إلى النقطة الـ26 في المركز الـ17.

ضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حاتم سكر - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي

خط الوسط : أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" - سيد عبد الله "نيمار"

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الدين الجزيري - إبراهيما نداي.