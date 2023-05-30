دوري أبطال أفريقيا |نجم الأهلي يوافق على تجديد عقده بشرط واحد

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل جلسة بيرسي تاو نجم الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة

واكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن عبدالحفيظ عقد جلسه مع بيرسي تاو للحديث عن تجديد تعاقده مع الفريق خاصة وان الموسم القادم هو الاخير له مشددا أن بيرسي تاو وافق علي التجديد بشرط

واضاف شبانة أن بيرسي تاو أعرب عن سعادته بوجوده في الاهلي خاصه عقب تألقه واحرازه العديد من الأهداف مشدد ان بيرسي تاو أكد انه مستقر فنيا ونفسيا مع الأهلي ولا يرغب في الرحيل

واضاف شبانة أن بيرسي تاو وافق علي التجديد عقب بطولة نهائي دوري ابطال افريقيا بشرط عدم تلقيه اي عرض كبير ومقابل مادي ضخم مشددا أن بيرسي تاو اشترط في حال وصول عرض مغري أن يرحل عن الفريق