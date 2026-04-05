قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
نصائح لتقليل فاتورة الكهرباء وترشيد الاستهلاك
ماذا يفعل من لم يصل الفجر في وقته اليوم؟.. الإفتاء: لديك حل واحد
انتشال جثماني إسرائيليين من تحت أنقاض مبنى دمره صاروخ إيراني في حيفا
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
هل يجوز المسح على الجورب طوال اليوم لأداء الصلوات الخمس؟.. اعرف الحكم الشرعي
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 6-4-2026 والقنوات الناقلة
أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي اليوم الإثنين
علاج القولون العصبي.. انتبه لهذه الأعراض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

محمد رمضان يدعم قرارات الدولة رغم تأثيرها على “أسد”: واثق في جمهوري

محمد رمضان
محمد رمضان
يارا أمين

أعلن الفنان محمد رمضان تأييده لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الدولة في ظل التحديات الحالية، ومشددًا على أهمية دعمها خلال هذه المرحلة.

وأوضح رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أن هذه الإجراءات قد تنعكس على إيرادات فيلمه الجديد “أسد”، إلا أنه يثق في وعي جمهوره وقدرته على تجاوز هذه الظروف.

وأشار إلى أن العروض الصباحية في السينمات، التي عادة ما تشهد إقبالًا أقل، قد تحقق مفاجأة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا سعيه لتقديم تجربة مختلفة تنعكس إيجابيًا على نسب الحضور.

واختتم حديثه بتفاؤله بتحقيق نجاح مميز في السينما رغم التحديات، معتمدًا على دعم الجمهور وثقته المستمرة.

آخر أعمال محمد رمضان:
 

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد رمضان كان من خلال مسلسل جعفر العمدة، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، ومي كساب، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بمشاركة الكاتب مهاب طارق

الفنان محمد رمضان محمد رمضان ترشيد استهلاك الطاقة فيس بوك أسد مسلسل جعفر العمدة

