محمد رمضان يدعم قرارات الدولة رغم تأثيرها على “أسد”: واثق في جمهوري

أعلن الفنان محمد رمضان تأييده لقرارات ترشيد استهلاك الطاقة، مؤكدًا وقوفه إلى جانب الدولة في ظل التحديات الحالية، ومشددًا على أهمية دعمها خلال هذه المرحلة.

وأوضح رمضان، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”، أن هذه الإجراءات قد تنعكس على إيرادات فيلمه الجديد “أسد”، إلا أنه يثق في وعي جمهوره وقدرته على تجاوز هذه الظروف.

وأشار إلى أن العروض الصباحية في السينمات، التي عادة ما تشهد إقبالًا أقل، قد تحقق مفاجأة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا سعيه لتقديم تجربة مختلفة تنعكس إيجابيًا على نسب الحضور.

واختتم حديثه بتفاؤله بتحقيق نجاح مميز في السينما رغم التحديات، معتمدًا على دعم الجمهور وثقته المستمرة.

يُذكر أن آخر ظهور درامي للفنان محمد رمضان كان من خلال مسلسل جعفر العمدة، والذي حقق نجاحًا جماهيريًا واسعًا وقت عرضه، بمشاركة نخبة من النجوم، من بينهم زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، ومي كساب، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، بمشاركة الكاتب مهاب طارق