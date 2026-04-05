"الشيوخ" يبحث مقترحا لتقليل الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل

ناقشت لجنة التعليم والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور نبيل دعبس، اليوم "الأحد"، المقترح برغبة المقدم من الدكتورة غادة البدوي، أمين سر اللجنة، أمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، بشأن إعداد خريطة قطاعية وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية، بما يحقق المواءمة بين منظومات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.

وشهد الاجتماع، الذي حضره ممثلون عن الحكومة، عرضًا تفصيليًا من الدكتورة غادة البدوي للمقترح الموجه إلى عدة وزارات بينها "التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والعمل"، حيث أوضحت أن سوق العمل العالمي يشهد تحولات هيكلية متسارعة مدفوعة بالتطور التكنولوجي والذكاء الاصطناعي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وأكدت البدوي، في كلمتها خلال الاجتماع، أن هذه التحولات لم تعد تقتصر على الجانب التكنولوجي فقط، بل امتدت لتشمل متطلبات التحول البيئي وسياسات الطاقة النظيفة والاقتصاد الدائري وسلاسل الإمداد الخضراء، وهو ما يفرض ضرورة إعادة صياغة منظومات التعليم والتدريب لضمان جاهزية القوى العاملة للتعامل مع الوظائف الجديدة والمتغيرة.

وأشارت إلى أن إعداد خريطة قطاعية وطنية للمهارات والوظائف المستقبلية يمثل أداة تخطيط استراتيجية مهمة لرصد التحولات المتوقعة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، وتحديد الوظائف المستقبلية والمهارات المطلوبة، بما يسهم في دعم سياسات التعليم والتدريب وتعظيم الاستفادة من الاستثمار في رأس المال البشري.

وأضافت أن الخريطة المقترحة ستشكل مرجعية أساسية لصناع السياسات والمؤسسات التعليمية والقطاع الخاص، بما يساعد في توجيه الطلاب نحو مسارات تعليمية ومهنية أكثر واقعية، ورفع معدلات التشغيل، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين تنافسية القوى العاملة محليًا وإقليميًا ودوليًا.

واختتمت اللجنة مناقشاتها بالتأكيد على أهمية المقترح، في ضوء ما تضمنه من مبررات وأهداف وأثر متوقع، تمهيدًا لدراسته بشكل موسع وإحالته للجهات المختصة، بما يدعم اتخاذ ما يلزم من إجراءات تنفيذية نحو تطوير منظومة التخطيط للمهارات والوظائف المستقبلية في مصر.