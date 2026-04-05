طلب إحاطة بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية بمركز إطسا في الفيوم

تقدم الدكتور حسام خليل عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بالقرى والعزب والنجوع بمركز إطسا في محافظة الفيوم.

وأضاف النائب حسام خليل، أن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات بالقرى والعزب والنجوع التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، يتسبب في معاناة كبيرة للمواطنين وتعطيل مصالحهم ويزيد من أعبائهم خاصة فيما يتعلق باستخراج تراخيص البناء وتقنين أوضاع المنازل القائمة داخل الكتل السكنية.

وأوضح النائب حسام خليل، أن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات أدى أيضًا إلى مشكلات وأعباء عديدة على المواطنين مثل توقف إصدار تراخيص البناء لسنوات طويلة والاتجاه الي البناء المخالف نتيجة عدم وجود ظهير عمراني معتمد.

وأشار النائب حسام خليل، إلى أن عدم اعتماد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات، يؤدي إلى تعطل مصالح المواطنين غير القادرين على استخراج تراخيص أو إدخال مرافق واللجوء إلى طرق عشوائية وملتوية للتحايل على المشكلة.

واستطرد النائب حسام خليل، قائلاً إنه على الرغم من أن العديد من القرى تم الانتهاء من رفعها المساحي وإعداد المخططات الخاصة بها منذ فترة، إلا أن إجراءات الاعتماد والإصدار ما زالت متأخرة، وهو ما يتطلب العمل على سرعة الانتهاء من اعتماد وإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية والمتخللات للقرى والعزب والنجوع بمركز إطسا، ووضع جدول زمني واضح للانتهاء من هذه الإجراءات، تيسيرًا على المواطنين، وتنظيمًا للعمران، ومنعًا للبناء العشوائي والمخالف، مطالبًا بإحالة الطلب إلى لجنة الإدارة المحلية.