أزمة موليكا |كولر يرفض عودة نجم الأهلي ومحاولات من مجلس الإدارة لإقناعه

كشف الإعلامي محمد شبانة عن أبرز صفقات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن مجلس إدارة الأهلي والجهاز المعاون لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق يحاولون إقناعه بضم أحمد حسن كوكا نجم سبور التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية.

وأضاف شبانة أن تحفظ كولر علي ضم اللاعب جاء بسبب وجود عدد كبير من المهاجمين داخل الفريق ورغبته في ضم مهاجم أجنبي وليس مصري مشددا أن مجلس إدارة الأهلي يري أن كوكا محترف منذ أكثر من ٩ سنوات وتألق في العديد من الدوريات العالميه ومستمر في إحراز الأهداف والعطاء .

وتابع شبانة أن كولر مازال متحفظ علي الصفقة على الرغم من قناعة مجلس الإدارة التام بها خاصة وأن اللاعب ابن من ابناء النادي .

ويرغب كولر في ضم موليكا نجم بشكتاش التركي ولكن الصفقة مازالت بعيدة خاصة في ظل سعي عدد.كبير من الأندية لضم اللاعب ومغالاة النادي التركي في مطالبه .