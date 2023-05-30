شبانة: فوز الزمالك على طلائع الجيش خطوة للعودة إلى الطريق الصحيح

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فوز الزمالك على طلائع الجيش خطوة إيجابية من أجل العودة للطريق الصحيح، رغم أن اللاعبين لم يهضموا الطريقة التي يتبعها أوسوريو في المباريات الماضية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "أوسوريو أكد تمسكه بطريقة اللعب وبقائه داخل نادي الزمالك وعدم رحيله مطلقًا، رغم أن الأداء ليس جيدًا، ورغم ذلك تحقق الفوز في الدقائق الأخيرة، والأهدف التي سجلها الفريق الأبيض جاءت عكس الاتجاه وكان طلائع الجيش أفضل في الشوط الثاني".

وأضاف: "الزمالك حقق ثلاث نقاط وهو الأمر الايجابي بالنسبة له، من أجل مواصلة المنافسة نحو الوصول للمركز الثاني أو في المربع الذهبي، كما أن ظهور أحمد فتوح نقطة إيجابية آخرى وهو من العناصر الدولية والمفيدة لمنتخب مصر، وكذلك استعادة حسام عبدالمجيد لذاكرة التهديف بالرأس رغم التحفظات على مستواه في الخط الخلفي، كما يجب الإشادة بتألق مصطفى شلبي، وحصوله على جائزة الأفضل في المباراة".

وأكمل: "إبراهيما نداي أيضا من إيجابيات المباراة، واستطاع تسجيل هدف برأسه، ومن الأمور السلبية الاستحواذ بدون خطورة على مرمى الخصم، وكذلك استمرار أخطاء دفاع الزمالك في الفترة الأخيرة".

وأتم: "الزمالك لم يصل للأداء الجيد، وسيواجه صعوبات في حال واجه فرق من مستوى آخر مثل فيوتشر وبيراميدز".