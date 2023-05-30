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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأضحية أفضل أم الصدقة؟ دار الإفتاء تجيب

الأضحية
الأضحية

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "هل الأضحية أفضل أم الصدقة ؟ وهل ذبح الرجل يجزئ عنه وعن أهل بيته؟


وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الأضحية هي من جنس الصدقة، فالصدقة مصطلح كبير يشمل تحته الزكاة وإطعام الطعام والأضحية ومساعدة الناس والصدقات الجارية، فالأضحية هي نوع من أنواع الصدقة.

وأشار إلى أن الأمرين حسن، والأضحية هي شعيرة وسنة من السنن والقادر على فعلها يستحب لها أن يفعلها، وإذا كان غير قادر فله أن يتصدق بالمال ويثاب على نيته وصدقته.

وأوضح، أن الإنسان إذا ذبح الأضحية فإن هذه السنة تكون عنه وعن أهل بيته، فالنبي ضحى بكبشين وقال (اللهم إن هذا عن محمد وآل محمد، واللهم إن هذا عن أمة محمد).

وأضاف أنه يجوز للإنسان أن يضحي وهذه الأضحية تكفي وتجزئ عنه وعن أهل بيته الذين يعيشون معه.

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