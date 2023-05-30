السجيني: اليتبول كلب خطر .. وعلى مالكه تسليمه للجهة المختصة

كشف أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

قال أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :" القانون ينظم الحيازة ومفيش حد بيكره التنظيم ".

وأضاف احمد السجيني :" الوضع وصل لمرحلة خطرة في ملف حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وكان الأمر بحاجة إلى تنظيم للحد من الحوادت المتكررة بسبب هذه الحيوانات الخطرة ".

وتابع احمد السجيني :" الطب البيطري هو سلطة الاختصاص في إصدار رخصة حيازة الحيوانات الخطرة وملف التعامل مع الكلاب الضالة ".

وأكمل احمد السجيني :" أحد مواد القانون تلزم صاحب الكلب بتوفير مسكن وطعام وتطعيمات للكلب ".

ولفت أحمد السجيني :" البيتبول كلب خطر جدا ويجب على مالكه تسليمه للسلطات المختصة".