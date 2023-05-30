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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السجيني: اليتبول كلب خطر .. وعلى مالكه تسليمه للجهة المختصة

البيتبول
البيتبول

كشف أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، تفاصيل قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.

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 قال أحمد السجيني في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر "، :"   القانون ينظم  الحيازة ومفيش حد بيكره التنظيم ".

وأضاف احمد السجيني :" الوضع وصل لمرحلة خطرة في ملف حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب  وكان الأمر بحاجة إلى تنظيم للحد من الحوادت المتكررة بسبب هذه الحيوانات الخطرة ".

وتابع احمد السجيني :"  الطب البيطري هو سلطة الاختصاص في إصدار رخصة حيازة الحيوانات الخطرة وملف التعامل مع الكلاب الضالة ".

وأكمل احمد السجيني :"  أحد مواد القانون تلزم  صاحب الكلب بتوفير مسكن وطعام وتطعيمات للكلب ".

 ولفت أحمد السجيني :"   البيتبول كلب خطر جدا  ويجب على مالكه تسليمه للسلطات المختصة".

 

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