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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد تصديق السيسي|500 ألف جنيه غرامة تنتظر حائز الحيوانات الخطرة بهذه الحالات

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن حالات ينبغي لحائز الحيوانات الخطرة إخطار السلطة المختصة فورا، بالإضافة إلى عقوبات تصل للسجن والغرامة فى حالة مخالفتها، وذلك بعد قرار قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق على قانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، والذي سبق وأن أصدره مجلس النواب، بعد تقديمه من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية.

حالات إخطار السلطة المختصة

نصت المادة 6 على أنه يلتزم حائز الحيوانات الخطرة بإخطار السلطة المختصة فورًا في أي من الأحوال الآتية:
1- إصابة الحيوان الخطر بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها.
2- إصابة شخص أو موته نتيجة التعرض لاعتداء من الحيوان الخطر.
3 – نفوق الحيوان الخطر أو هروبه.
4 - الرغبة في نقل حيازة الحيوان الخطر أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه ورعايته.

 

عقوبات عدم الالتزام بأحكام القانون

كما نصت المادة 14 على أنه: مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر يعاقب على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

ونصت المادة 15 على أنه: يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 9، 11، 12، 13، 25) من هذا القانون.

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من حرش كلبا بالوثب على مار أو باقتفاء أثره أو لم يرده عنه، ولو لم ينجم عن ذلك أذى ولا ضرر.

وتتعدد الغرامة بتعدد الحيوانات الخطرة أو الكلاب أو المخالفات بحسب الأحوال.

ونصت أيضا المادة 16 على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف حنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، على كل من خالف أحكام المواد (1، 2، 3، 4، 5، 6 البند 1، 9، 11، 12)، وتسبب ذلك في تعريض الأرواح أو الممتلكات للخطر.

ويلتزم المخاطبون، وفقا لنص المادة الثانية، بأحكام القانون  والقانون المرافق بتوفيق أوضاعهم طبقاً لأحكامه، وذلك خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ صدور لائحته التنفيذية.

حائز الحيوانات الخطرة الرئيس السيسي الأمراض المعدية السلطة المختصة قانون العقوبات

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