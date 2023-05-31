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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة : حلوى شهيرة تؤدي لوفاة الأطفال.. ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. رائحة الفم الكريهة مؤشر لأمراض عديدة.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف

نشرة المرأة والصحة
نشرة المرأة والصحة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

 

نشرة المرأة والصحة

 

 

مش عيب .. أفضل طريقة للإعتذار بين الزوجين
 

الاعتذار بين الازواج ليس عيبا على الاطلاق ، فالعتاب من الصفات الجيدة التي يتسم بها الكثير من الناس،  لانهاء الخلافات والمشاكل ، وهو يختلف من شخص لآخر، وهو الطريقة الصحيحة للقضاء علي المشاكل بين الأصدقاء والأقارب والزوجين قبل ان تتفاقم ، ولكن الكثير من الناس لا يعتبون بشكل صحيح، ولا يختارون التوقيت المناسب للعتاب ، نستعرض طرق الاعتذار الصحيحة بين الزوجين وافضل طرق العتاب وفقا لما جاء في موقع Askmen

 

رائحة الفم الكريهة مؤشر لـ 10 أمراض خطيرة.. الكلى والسرطان الأبرز
 

رائحة الفم الكريهة من أكثر المشكلات الصحية شيوعا بين جميع الأعمار، وفى بعض الأحيان تكشف الإصابة ببعض الأمراض فى أجهزة الجسم المختلفة مثل الكلى والسرطان.

 

ظهور البقع الزرقاء علامة على مشكلة خطيرة.. حسام موافي يكشفها
 

قال الدكتور حسام موافي أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، بأن هناك أسبابا وراء ظهور بقع زرقاء على الجلد، وكشف عن مدى تأثيرها على الجسم.
 

عادة شائعة نرتكبها في الليل تؤدي للوفاة.. وحلول لتجنبها
 

نصاب أحيانا بالأرق، الأمر الذي يحرمنا من الحصول على القسط الكافي من النوم، ما يؤثر على تركيزنا، ويقلل من نشاطنا البدني، بالإضافة إلى تأثيره على الصحة العامة للجسم.

 

فقدان الوزن الأبرز.. 9 أعراض تكشف الإصابة بمشاكل المريء
 

المريء هو أكثر أعضاء الجسم التى لايوجد الوعى الكافي بها فعدد كبير من الأشخاص لايعرفون المشاكل التى يتعرض لها ولا علاجها.
 

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها
 

أحيانا تتملكنا رغبة شديدة في تناول الحلويات.. وقالت  الدكتورة مارجريتا كوروليوفا، خبيرة التغذية الروسية، إن تناول الحلويات بالنسبة لكبار السن قد يكون مرتبطا بمشاعرهم العاطفية.
 

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة
 

تعد المناعة هى المسئول الأول عن حماية الجسم من الأمراض المختلفة خاصة التى تنتشر خلال التقلبات الجوية  لذا من المهم معرفة كيفية الحفاظ عليها.  

 

بالريال والجنيه.. سعر خرافي لفستان مي عمر الموف
 

شاركت الفنانة مي عمر، صور جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وقد ظهرت بلوك ناعم وجذاب.

 

حلوى شهيرة تؤدي لوفاة الأطفال.. تفاصيل

 

أثارت واقعة الطفل الأمريكي الذي صارع الموت بعد تناول حلوى شهيرة اهتمام العالم فقد ابتلع الكثير من اللبان وأجريت له عملية طارئة بالمنظار.

 

بتيجي فى أى عمر.. 10 أعراض تكشف الإصابة بمرض الصرع
 

يعد الصرع  من أخطر الأمراض التى تصيب الإنسان فى أى عمر فهى لا تقتصر على من يولدون به كما يعتقد البعض لذا من المهم معرفة الأعراض جيدا للتمكن من اكتشافه فى المراحل المبكرة.
 

يتخطى ربع مليون جنيه.. سعر فستان مريم أوزرلي يثير الجدل
 

شاركت الفنانة التركية مريم أوزرلي جلسة تصوير جديدة لها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، وظهرت بإطلالة ساحرة وجذابة للغاية.

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