3 أنظمة غذائية لعلاج مرضى الصرع

يعد الصرع من الأمراض المزمنة الخطيرة التى تصيب الإنسان حيث يوجد أنواع عديدة فمنه يسبب تشنجات حادة ومفاجئة ومنه ما يسبب سرحان وغياب عن الوعى

ووفقا لما جاء فى موقع “nyulangone” يوصي الخبراء في جامعة نيويورك لانجون بثلاث أنظمة غذائية مختلفة ويقدمون المشورة بشأن أفضل نظام غذائي بناءً على نوع النوبات أو الصرع الذي يعاني منه الشخص.



الكيتون النظام الغذائي

يتكون النظام الغذائي الكيتون في المقام الأول من الأطعمة الغنية بالدهون ، مع توفير معظم السعرات الحرارية المتبقية عن طريق البروتين و يحتوي النظام الغذائي على عدد قليل جدًا من الكربوهيدرات ويهدف إلى إحداث حالة استقلابية تسمى الكيتوزية.

تؤدي الكيتوزية إلى استخدام خلايا الجسم لمواد طاقة تسمى الكيتونات والتي يتم تكسيرها من الدهون ، بدلاً من الجلوكوز ، الذي يتفكك من الكربوهيدرات.

تحاكي الحالة الكيتونية حالة الصيام ، وتظهر الأبحاث أن النوبات غالبًا ما تقل أو تختفي أثناء فترات الصيام لدى بعض الأشخاص المصابين بالصرع. قد يتمكن بعض الأشخاص من إيقاف النظام الغذائي الكيتون بعد بضع سنوات والبقاء خاليين من النوبات.

يستخدم النظام الغذائي في الغالب عند الأطفال المصابين بالصرع ، ولكن يمكن للبالغين أيضًا استخدام النظام الغذائي. تشمل الأطعمة الغنية بالدهون المايونيز والزبدة والقشدة المكثفة. يُسمح بأجزاء صغيرة من الفاكهة والجبن واللحوم والأسماك والدواجن. يجب قياس ووزن الطعام بعناية.

حتى الكميات الصغيرة من السكر يمكن أن تعكس آثار النظام الغذائي وتتسبب في حدوث نوبة ، لذلك يُحظر تناول السكر. نتيجة لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يتبعون هذا النظام الغذائي أن يكونوا يقظين بشأن ضمان عدم احتواء الأدوية والفيتامينات ومعجون الأسنان وغيرها من المنتجات على السكر.

حمية اتكينز المعدلة

حمية أتكنز المعدلة هي بديل للنظام الغذائي الكيتون. مثل النظام الغذائي الكيتون ، يأكل الناس الأطعمة الغنية بالدهون ، مثل البيض والمايونيز والزبدة والهامبرجر والقشدة الثقيلة والزيت.

لكن نظام أتكينز الغذائي المعدل لمرضى الصرع له قيود أقل ويمكن أن يشمل أطعمة مثل الخبز والكحك طالما أن إجمالي عدد الكربوهيدرات اليومي لا يزال أقل من الذي يصفه أخصائي التغذية وطبيب الأعصاب.

على سبيل المثال ، قد يتطلب النظام الغذائي أقل من 20 إلى 25 جرامًا من الكربوهيدرات يوميًا.

النظام الغذائي منخفض مؤشر نسبة السكر في الدم

يركز النظام الغذائي ذي المؤشر الجلايسيمي المنخفض على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض ، مما يعني أنها تؤثر على مستويات السكر في الدم ببطء ، إذا كانت تؤثر على الإطلاق. على الرغم من عدم فهم السبب ، فإن انخفاض مستويات الجلوكوز في الدم يتحكم في النوبات لدى بعض الأشخاص.

تشمل الأطعمة الموجودة في هذا النظام الغذائي اللحوم والجبن ومعظم الخضروات الغنية بالألياف وهى مناسبة لمرضى الصرع

يحاول هذا النظام الغذائي إعادة إنتاج التأثيرات الإيجابية للنظام الغذائي الكيتون ، على الرغم من أنه يسمح بتناول كميات أكبر من الكربوهيدرات. لا يجب وزن الأطعمة ، ولكن من المهم مراقبة أحجام الوجبات. عليك أيضًا أن توازن بين تناول الكربوهيدرات والدهون والبروتينات الكافية.

إذا أوصى طبيبك بأي من هذه الحميات ، فستلتقي بأخصائي تغذية أو اختصاصي تغذية مسجل في جامعة نيويورك لانجون لتعلم كيفية قياس الكربوهيدرات وقراءة الملصقات الغذائية.