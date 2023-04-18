أستاذ مناعة للطلاب: احذروا الإفراط في تناول القهوة أثناء المذاكرة

قال الدكتور خالد أبو شنب، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إنه مع قرب امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالجامعات وامتحانات نهاية العام لطلاب الثانوية العامة يلجأ الكثير من الطلاب إلى شرب المنبهات خاصة القهوة.

وأوضح أبو شنب، أن الإفراط في المنبهات له أضرار كثير على الصحة ولكن في الأوقات الطبيعية قد يقوم الطالب بتناول فنجان قهوة في اليوم، وربما في الأسبوع، ولكن تناول أكثر من 3 أكواب قهوة في اليوم، وشرب الشاي باستمرار، خلال فترة الامتحانات، أمر غير طبيعي ويؤدي إلى الكثير من الأضرار.

وأكد، أن تناول كميات كبيرة من الكافيين، يعرض الطالب إلى سرعة ضربات القلب، مشيرا إلي الكفايين يساعد علي السهر لفترات طويلة، ولكن بعد انتهاء الإمتحان أو المذاكرة لن يتمكن الطلاب من النوم، بالرغم من أنهم بحاجة إلى الراحة، إلا أن الكافيين سيجعلهم يصابون بالأرق، ولن يتمكنوا من النوم لأيام متتالية.

وأوضح أن القهوة قد تساعد على الانتباه للمعلومات التي يتم دراستها، مما يجعل الشخص أكثر تركيزًا للحصول على نتيجة أفضل، ولكن لا ننصح بالإفراط في شرب المنبهات.