عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

رانيا يوسف
رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام. 

وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد بعد ظهورها الأخير بفستان باللون الموف الفاتح وهو من ألوان الموضة لصيف 2023 مكشوف الكتفين ومجسم وهو ما كشف عن أناقتها وقوامها الرشيق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وقامت برفع شعرها.

May be an image of 1 person
May be an image of 1 person
May be an image of 1 person

 

 

وكانت قد انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.

الفنانة رانيا يوسف النجمة رانيا يوسف لفنانة رانيا يوسف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

إعلامي يكشف أول تحرك من أيمن أشرف بعد صدامه مع كولر

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

موضوعات متعلقة

ميرنا نور تفاجئ الجمهور بعقد قرانها |شاهد

الطريقة الأصلية لتحضير سلطة بابا غنوج

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبري؟

ياسمين الخطيب تثير الجدل برفقة ابنها

نفت خطوبتها ... صور أثارت الجدل لـ حورية فرغلي بعد حلقة ريهام سعيد

فوائد خارقة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطيخ الأحمر؟

ماذا تفعل صابونة الفحم لبشرتك؟

اتخطبت لمذيع شهير ... إطلالات تصدرت حورية فرغلي بسببها التريند

ترشيحاتنا

اختفى من على الرادار.. تطورات جديدة بشأن صاروخ كوريا الشمالية

الطب يودع العمليات الجراحية.. الإشاعة التداخلية تقنية جديدة وفعالة

بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

اليوم..الحكم على البلوجر "لوشا" فى قضية الخطف

سنة اهتم بها النبي كثيرا عن غيرها.. كان يفعلها في الليل

ياسمين صبري: أرفض تقديم مشاهد جريئة في هوليوود.. ولا أستخدم مواد تجميلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

بعد شائعات الانفصال.. أجمل صور لـ أحمد سعد مع زوجته |شاهد

طعام شهير يحمي من السرطان وأمراض أخرى خطيرة.. لن تتوقعه

«بلا حواجز»|مشروع تخرج لطالبات آداب القاهرة لنشر الحضارة المصرية بين المكفوفين ولتنشيط السياحة

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ