بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

شاركت الفنانة رانيا يوسف، صوراً جديدة لها في أحدث جلسة تصوير لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وأثارت الفنانة رانيا يوسف الجدل من جديد بعد ظهورها الأخير بفستان باللون الموف الفاتح وهو من ألوان الموضة لصيف 2023 مكشوف الكتفين ومجسم وهو ما كشف عن أناقتها وقوامها الرشيق.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع اللمسات البسيطة من المكياج وقامت برفع شعرها.

وكانت قد انتهت النجمة رانيا يوسف من تصوير جميع مشاهدها خلال السياق الدرامي لأحداث فيلم "التاروت"، والتي تشاركها البطولة النجمة سمية الخشاب، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم عيد الأضحى 2023.