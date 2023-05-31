النائب أحمد سمير: لا بد من العمل على تهيئة بيئة الاستثمار للدولة..فيديو

أكد النائب أحمد سمير زكريا، عضو مجلس الشيوخ، أن الإقتصاد عنصر تكامل، ويشمل الوضع الإقتصادي والاستثمار والتخطيط والسياسية المالية وغرها، ولا بد من وجود استراتيجية وطنية للاقتصاد.

وقال أحمد سمير، خلال لقاء له لبرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية” أنه لا بد من التكامل بين المؤسسات الإقتصادية والبنوك، للعمل على ضبط السياسة النقدية للدولة.ومواجهة التضخم.

تهيأة بيئة الإستثمار

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن المستثمر في حاجة إلى الإستقرار، وعدم وجود معوقات، مؤكدا أنه لا بد من تهيأة بيئة الإستثمار، والعمل على تسهيل الإجراءات، والبعد عن الروتين ووجود قانون يحكم عملية الأستثمار