هيئة الدواء المصرية تحذر من استخدام المضادات الحيوية.. تفاصيل

طالبت هيئة الدواء المصرية المواطنين بترشيد استخدام المضادات الحيوية عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب هيئة الدواء :"تعد مقاومة المضادات الحيوية مصدر قلق متزايد للصحة العامة في جميع أنحاء العالم، عندما يصاب شخص ما ببكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية؛ فإن علاجه يكون أكثر صعوبة، وقد تنتقل البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية إلى أشخاص آخرين".

وأكملت :"يترتب على عدم عمل المضادات الحيوية: ​فترات مرض أطول ​،أمراض أكثر تعقيدًا ​،المزيد من زيارات الطبيب ​،استخدام عقاقير أقوى وأكثر تكلفة ​،المزيد من الوفيات الناجمة عن الالتهابات البكتيرية ".

وقد شهد الدكتور بهاء زيدان رئيس هيئة الشراء المصرية ، والدكتور تامر عصام رئيس هيئة الدواء المصرية ، افتتاح مصنع لانتاج الأدوية البيولوجية بمدينة ٦ أكتوبر .

وقال اللواء بهاء زيدان ، رئيس هيئة الدواء المصرية ، أن إنشاء المصنع الجديد ب ٥ شهور أمر قمة في الانبهار لأهمية المنتج من الأدوية البيولوجية من ناحية والفترة الزمنية القصيرة بالجودة العالية التي تميز المصنع الجديد

وأكد الدكتور تامر عصام ، رئيس هيئة الدواء أن إنشاء المصنع وتشغيله استغرق ٥ شهور فقط منذ التوقيع علي الاتفاقية بمجلس الوزراء بما يعد إنجاز كبير للغاية موضحا أن المصنع مخصص لإنتاج الأدوية البيولوجية وخاصة أدوية مرض السكر .

وأضاف عصام ، أن هذا المصنع فخر ويعكس مجهود لهيئتي الدواء والشراء الموحد طوال الفترة الماضية للخروج بهذا الشكل العالمي .



ويتمتع المصنع الجديد بقدرة إنتاجية تصل إلى 90 مليون قارورة و50 مليون حقنة من الأنسولين عالي الجودة لتلبية احتياجات ما لا يقل عن مليون شخص سنويًا في أفريقيا، كجزء من التعاون مع شركة ليلي.

ومن المقرر أن يبدأ في إنتاج الأنسولين عالي الجودة بداية من شهر يوليو المقبل كجزء من التعاون المستمر مع شركة ليلي لتوسيع نطاق الوصول المستدام للأدوية.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد شهد ، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم التوقيع على اتفاقية تعاون بين شركة "إيفا فارما" للصناعات الدوائية، وشركة "إيلي ليلي" العالمية للأدوية وذلك للتعاون في مجال توطين صناعة الأدوية البيولوجية لمرض السكر في مصر، ولاستدامة إمدادات الأنسولين للبلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط.

حضر توقيع الاتفاقية كل من اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، دانيال روبنستين، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الامريكية بجمهورية مصر العربية.

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