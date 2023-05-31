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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السيناتور الأمريكي جراهام يكشف مفاجأة بشأن خطة الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

ليندسي جراهام
ليندسي جراهام

كشف السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومساعديه قدّموا له تفاصيل خطط الهجوم المضاد المرتقب.

وأوضح جراهام خلال حديثه لموقع "بوليتيكو" الأمريكي، أن الجانب الأوكراني قدم له خلال زيارته الأخيرة لكييف، تحليلاً مفصلاً لخططهم العسكرية، مضيفًا أن الأيام المقبلة "ستشهد عرضًا رائعًا إلى حد ما لقوة الأوكرانيين".

وأشار إلى أن الروس سيكونون "في حالة استيقاظ فظ" عندما يبدأ الهجوم المضاد الأوكراني.

ولفت إلى أنه لن يكشف عن أي تفاصيل حول الهجوم المضاد أو توقيته، لكنه قال إن العمليات التي أجريت بالفعل لتهيئة الظروف وامتدت للدفاعات الروسية، تعني أن الهجوم المضاد نفسه من المرجح أن يبدأ قريبًا نسبيًا، مؤكدًا أنه يجب أن يركز النظام الأوكراني في البداية على "استرجاع بعض المواقع المهمة استراتيجيًا".

والاثنين الماضي، وضعت وزارة الداخلية الروسية، السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام على قائمة المطلوبين.

وحسب وكالة الأنباء الروسية "تاس"، ضمت قاعدة بيانات وزارة الداخلية الروسية ليندسي جراهام مطلوبًا بموجب القانون الجنائي"، دون الكشف عن أي تفاصيل.

وشكك جراهام في الانتقادات الروسية لدعمه لأوكرانيا أمس الأحد، مشيدًا بروح الأوكرانيين في مقاومة الغزو الروسي بمساعدة واشنطن.

ليندسي جراهام فولوديمير زيلينسكي الهجوم المضاد ​أوكرانيا​ و​روسيا أوكرانيا

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