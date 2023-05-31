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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تهدّد أمننا.. اليابان توجّه احتجاجًا لـ كوريا الشمالية عبر الصين

علم اليابان
علم اليابان

أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني، هيروكازو ماتسونو، اليوم الأربعاء، أن إطلاق كوريا الشمالية لقذيفة يعتقد أنها صاروخ باليستي يُهدّد أمن اليابان والمنطقة بأسرها، لافتًا إلى أن طوكيو أعربت عن احتجاجها الشديد.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال ماتسونو: "كوريا الشمالية أطلقت ما يعتقد أنه صاروخ باليستي.. هذا انتهاك لبنود قرارات مجلس الأمن الدولي ويُشكل تهديدًا لأمن اليابان والمنطقة والمجتمع الدولي".

وأضاف: "ندين مثل هذه الأعمال وأرسلنا "احتجاجًا شديدًا لكوريا الشمالية عبر القنوات الدبلوماسية في بكين".

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية، تحطم قمر الاستطلاع العسكري أثناء عملية إطلاقه في وقت سابق اليوم الأربعاء. 

وقالت كوريا الشمالية إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجار التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبًا.

فيما ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما تدعي أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويعد هذا أول فشل لكوريا الشمالية في عملية إطلاق قمر صناعي للتجسس، منذ أن أطلقت صاروخًا باليستيًا عابر للقارات من طراز هواسونج -18 في 13 أبريل الماضي.

اليابان الجيش الكوري الجنوبي إطلاق كوريا الشمالية كوريا الشمالية مجلس الأمن الدولي

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