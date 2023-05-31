استفزاز خطير يهدد السلام.. بيان عاجل لـ كوريا الجنوبية بشأن مقذوف بيونج يانج

أدان مجلس الأمن القومي بكوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، إطلاق كوريا الشمالية صاروخ باعتباره انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واستفزازًا خطيرًا يهدد السلام في شبه الجزيرة الكورية وخارجها.

وحسب وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، عقد المكتب الرئاسي اجتماعا طارئا للجنة الدائمة لمجلس الأمن القومي بقيادة مستشار الأمن القومي تشو تاي يونج لمناقشة "إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى من قبل كوريا الشمالية تحت ذريعة ما يسمى بقمر صناعي"، حسب ما جاء في بيان المكتب الرئاسي لكوريا الجنوبية.

وأكد أعضاء اللجنة الدائمة لمجلس الأمن أن هذا الإطلاق، بغض النظر عن فشله، يعد انتهاكًا خطيرًا لقرارات مجلس الأمن الدولي واستفزازًا خطيرًا يهدد السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية وفي المجتمع الدولي.

وأضاف البيان "اتفق المشاركون أيضا على الحفاظ على موقف تنسيقي مع الحلفاء والدول الصديقة مع الاستمرار في المراقبة الدقيقة لاحتمال عمليات إطلاق إضافية لكوريا الشمالية".

وفي وقت سابق، أعلنت كوريا الشمالية، تحطم قمر استطلاع عسكري أثناء عملية إطلاقه في وقت سابق اليوم الأربعاء.

وقالت كوريا الشمالية إن المرحلة الثانية من عملية الإطلاق تعطلت وجار التحقق من العيوب على أن تتم التجربة الثانية قريبًا.

فيما ذكر الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما تدعي أنها "مركبة إطلاق فضائية" جنوبا، بعد أن كشفت عن خطتها للإطلاق في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وأعلنت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية عن عملية الإطلاق دون الخوض في التفاصيل وفي انتظار مزيد من التحليل، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.

ويعد هذا أول فشل لكوريا الشمالية في عملية إطلاق قمر صناعي للتجسس، منذ أن أطلقت صاروخًا باليستيًا عابر للقارات من طراز هواسونج -18 في 13 أبريل الماضي.