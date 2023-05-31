كفاية تطبيل| رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

يرى رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، أن مروان عطية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، لم يقدم الإضافة كصفقة جديدة.

وقال رضا عبد العال في تصريحات عبر برنامج “البريمو”: “كل الناس كانت بتقول إن الأهلي يحتاج لـ 10 صفقات وأنا الوحيد اللي في مصر قولت لأ، كل الصفقات اللي جابها الأهلي والزمالك معجبتنيش".

وتابع: “مروان عطية والمصحف مبوظ لعب الأهلي، كفاية تطبيل، أنت بتلعب بثلاثة كل ماتش، هو الأهلي حد بيروح عليه، الفريق الوحيد اللي راحت عليه هي صن داونز".

رضا عبد العال ينتقد لاعب الأهلي

وأضاف: “الأهلي بيلعب في الدوري بنص رجل إنما في أفريقيا برجل واحدة ما عدا أمام صن داونز”.

واختتم: “كل كور مروان عطية يا أما لورا أو بالعرض، إلياس الجلاصي هو اللاعب اللي يضيف للنادي الأهلي والزمالك”.