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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من الأرصاد السعودية لهذه المناطق

الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، الأربعاء، محذرا من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئيا تتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: القصيم، حائل، الرياض، الشرقية، والحدود الشمالية.

كما نبهت الأرصاد السعودية اليوم، من أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات العلا والعيص وخيبر.

وبين المركز أن الحالة تبدأ الساعة الثانية عشرة ظهرًا وتستمر حتى الساعة العاشرة ليلًا.

وذكر المركز الوطني للأرصاد أن آخر القراءات الجوية تشير بأنه يُتوقع أن يبتعد المنخفض الجوي العلوي عن أجواء المملكة والمُسبب الحالة المناخية غير المعتادة، وعلى الرغم من ذلك تشير القراءات ذاتها إلى أنه ستبقى فرص الأمطار الرعدية واردة في قادم الأيام بمناطق عِدّة.

يُتوقع أن تتركز الأمطار على المُرتفعات الجنوبية الغربية، الأربعاء، بحيث تتكاثر السحب الرُكامية فترة ما بعد الظهر والمساء على مُرتفعات جازان وعسير والباحة وصولاً لبعض مُرتفعات مكة المكرّمة، وتترافق هذه السحب بهطول أمطار مُتوسطة إلى غزيرة تُصحب بحدوث العواصف الرعدية وتساقط البَرَديات؛ ما قد يؤدي إلى جريانٍ كبيرٍ للأودية في بعض المناطق.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ومائج مع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة الجنوبي والأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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