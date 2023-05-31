كحول فاسد يقتل 7 أشخاص في المغرب

لقي 7 أشخاص حتفهم جراء تناولهم كحولا فاسدا في المغرب، بينما أوقفت الشرطة شخصين يشتبه بتورطهما في بيعه، وفق ما أفادت وكالة الأنباء المغربية أمس الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن مصدر أمني أن الشرطة بمدينة مكناس (وسط شمال) فتحت تحقيقا قضائيا في "وفاة 7 أشخاص، وإصابة فرد ثامن بتسمم، وذلك بعد استهلاكهم مادة كحولية يشتبه في كونهم قاموا باقتنائها من محل لبيع المواد الاستهلاكية".

وحجزت الشرطة "العشرات من القوارير البلاستيكية الفارغة التي كانت تحتوي على مادة كحول التعقيم، الذي تسببت في وفاة الضحايا"، في هذا المحل.

وسبق تسجيل حوادث مشابهة في المغرب، ففي سبتمبر توفي 19 شخصا في مدينة القصر الكبير شمال المملكة بسبب تناولهم مشروبات كحولية فاسدة، بحسب وكالة فرانس برس.

كذلك توفي 20 آخرون في مدينة وجدة (شرقا) في يوليو 2021 للسبب نفسه.