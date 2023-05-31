المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، أنه يخطط لزيارة أوكرانيا وروسيا في سياق جهوده لضمان سلامة محطة زابوروجيا النووية.



وقال جروسي - في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - إنه يخطط لزيارة كييف ومحطة زابوروجيا وموسكو، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على الاتصال بكلا الطرفين.



وأشار إلى أن خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيراقبون التزام الطرفين بالمبادئ التي طرحها لضمان سلامة المحطة النووية، مشيرا إلى أنه من المخطط لتعزيز حضور خبراء الوكالة الدولية في محطة زابوروجيا.



وكان جروسي قد قدم خلال جلسة مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء، مبادئ ضمان أمن محطة زابوروجيا الذرية.



ودعا طرفي النزاع في أوكرانيا للامتناع عن استهداف المحطة وعدم استخدامها لنشر معدات عسكرية وتخزين الذخيرة فيها، وحماية كافة المكونات الضرورية للعمل الآمن للمحطة.