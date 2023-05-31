لبنى عبد العزيز ضيفة إذاعة البرنامج الأوروبي اليوم

تطل الفنانة القديرة لبنى عبد العزيز على مستمعيها عصر اليوم من خلال حوار مفتوح على إذاعة البرنامج الأوروبي 95.4 FM لتحكي من خلاله عن مشوارها الإذاعي الطويل داخل إذاعة البرنامج الأوروبي كونها تعد عشقها الأول منذ الطفولة منذ أن بدأت تقديم برنامجها الشهير Auntie loulou المستمر حتى الآن.

ومن المقرر أن يذاع اللقاء في الثالثة والربع عصرا على أن يعاد في العاشرة والربع مساء.

وسيتناول اللقاء الذي سيذاع باللغة الإنجليزية مسيرة لبنى الممتدة في الإذاعة كما سيتطرق إلى العديد من الموضوعات الأخرى.

ويأتي هذا اللقاء ضمن الاحتفال بعيد الإعلاميين الذي بدأته إذاعة البرنامج الأوروبي منذ أيام، تحت رئاسة الإعلامية منى نجم.

الإذاعة الاوروبية

وعلى مدار الأيام الماضية استضافت الإذاعية العديد من الشخصيات الإعلامية والأدبية البارزة، منها الأديبة مي التلمساني، والإعلامية هالة حشيش والتي ارتبطت في أذهان المستمعين ببرنامج at your request أو مايطلبة المستمعين والذي قدمته علي هواء الأوروبي لسنوات، فضلا عن نجاحها ذائع الصيت في التليفزيون المصري كمذيعة لنشرة الاخبار باللغة الإنجليزية وكمقدمة لبرنامج اطفال حول العالم، وكمسؤولة تقلدت العديد من المناصب داخل اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

كما استضافت المحطة الإذاعي القدير والإعلامي المحترف مروان حماد الذي يعد من جيل الرواد الإذاعيين الذين التحقوا بالبرنامج الأوروبي قبل ٥٠ عاما، وغيره من الشخصيات الإعلامية البارزة.

يذكر أن برنامج Auntie loulou الذي تقدمه الفنانة لبنى عبد العزيز على إذاعة البرنامج الأوروبي يذاع الجمعة من كل أسبوع في تمام الثالثة والنصف عصرا، ويعاد في الثالثة والنصف من عصر الإثنين، والخامسة والربع من صباح يوم الثلاثاء.