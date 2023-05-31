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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بلجيكا.. شاب عربي ينقذ حياة امرأة بهذه الطريقة..شاهد

بلجيكا.. شاب عربي
بلجيكا.. شاب عربي ينقذ حياة امرأة بهذه الطريقة

في موقف بطولي من نوعه، نجح شاب جزائري يدعي “ندير” في إنقاذ حياة امرأة في بلجيكا كادت أن تغرق في نهر الميز. 

تحدثت العديد من وسائل الإعلام في بلجيكا عن بطولة الشاب الجزائري في إنقاذ السيدة من الغرق عندما رأها تسقط في النهر. 

تفاصيل 

ووثق مقطع فيديو منتشر تنفيذ قرار الشاب العربي من أصل جزائري بالإسراع إلى السيدة من أجل إنقاذ حياتها لحين وصول رجال الإنقاذ إليها. 

وقفز  ندير عدة أمتار وشرع في إبقاء الضحية على السطح حتى وصول المساعدة، وفق ما ذكرته "النهار الجزائرية" عن وسائل إعلام بلجيكية. 

وبالفعل وصل رجال الحماية المدنية من بعد فترة وجيزة وأخرجوا الشخصين من الماء قبل تقديم الإسعافات الأولية.

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