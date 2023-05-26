المعارضة الإيرانية تتهم بلجيكا بدفع فدية لطهران للإفراج عن أسد الله أسدي

اتهمت مجموعة معارضة إيرانية في المنفى، اليوم الجمعة، بلجيكا بدفع فدية مخزية بعد أن أفرجت طهران عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل مقابل الإفراج عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي دانته محكمة بلجيكية بتهمة التخطيط لاعتداء.



وقال المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، ومقره باريس، في بيان، إن الإفراج عن الإرهابي فدية مخزية للإرهاب واحتجاز الرهائن.

واعتبر المجلس ذلك أن ذلك "سيشجع الفاشية الدينية الحاكمة في إيران على مواصلة جرائمها".

وأعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في وقت سابق من اليوم، أن بلجيكا أفرجت عن الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي الذي كان يمضي عقوبة بالسجن منذ 2021.



وقال عبداللهيان على تويتر: "أسد الله أسدي، دبلوماسيّنا البريء الذي اعتقل بشكل غير قانوني في ألمانيا وبلجيكا لأكثر من عامين في انتهاك للقانون الدولي، في طريقه الآن إلى الوطن".