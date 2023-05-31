أشتية: مصر حاضنة للقضية وتسكن قلب كل مواطن فلسطيني

قال محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين ان العلاقات بين مصر وفلسطين علاقات تاريخية ممتدة مشيرا الي هذه الزيارة الثانية التي يقوم بها الي مصر لافتا ان الزيارة جاءت بدعوة من الدكتور مصطفى مدبولي.



وأضاف أشتية خلال المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين رئيس وزراء مصر الدكتور مصطفى مدبولي ان مصر حاضنة للقضية الفلسطينية مضيفا ان فلسطين اليوم تحتاج مصر اكثر من اي وقت مضي مؤكدا ان مصر تسكن قلوب كل مواطن فلسطيني مثل ما تسكن فلسطين قلوب المصريين .

وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين نعززها بالمشهد السياسي الداعم لفلسطين في كل المنصات الدولية من اجل انهاء الاحتلال وعودة دولة فلسطين الي حدود ٦٧ وعاصمتها القدس وحق العودة للاجئين ويكون المواطن الفلسطيني آمنا في بيته .



وتابع أشتية أن فلسطين شريكة لمصر في الرؤية السياسية المتمثلة بانهاء الاحتلال والحفاظ علي الشرعية الفلسطينية بما يمثل الرئيس محمود عباس ابو مازن ومنظمة التحرير الفلسطينية التي ولدت في القاهرة ولا تزال تعيش رافعة لراية الفلسطينية لانهاء الاحتلال وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.



وأوضح أن إسرائيل تمارس إرهابها سواء إرهاب المستوطنين أو الدولة لافتا إلى أنه تم استشهاد ١٦٥ شهيد كما أن قطاع غزة مازال تحت الحصار ،لافتا ان إسرائيل تشن حروب مختلفة علي الارض والانسان وحرب علي الاموال الفلسطينية وتستقطع حوال ٢٧٥ مليون شيكل بما يعادل ١٠٠ مليون دولار شهريا تحت حجة قيامنا بالواجبات تجاه الاسري والشهداء

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