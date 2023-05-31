المنسق العام للحوار الوطني يؤكد: النقاش مفتوح وليس له سقفًا من أي نوع

قال الدكتور ضياء رشوان، المنسق العام لـ الحوار الوطني :"يوم الثلاثاء الماضي تم الإعلان عن تلقي مجلس أمناء الحوار الوطني مسودة مشروع قانون المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب".

وتابع: “كان توجيه من السيد الرئيس للحكومة لإرساله لنا وهذا يعني أن هناك رغبة من السيد الرئيس ورغبة من الحكومة أيضًا في الاستماع لما يره المشاركون في ها الحوار وهو أمر أظن تكرره خلال الفترة القادمة”.



وأضاف “رشوان” خلال كلمته اليوم في الجلسة الخاصة للجنة التعليم بالحوار الوطني، أن مجلس أمناء الحوار الوطني لن يكتفي فقط بجدول الأعمال الذي أقره لجلسات هذا الحوار؛ ولكن كلما يطرأ موضوع له أهمية سوف يتم طرحه في جلسات عادية أو جلسات استثنائية.



وتابع المنسق العام للحوار الوطني: “ لاحصانة لهذا المشروع ولا قداسة له، هو مشروعًا وعندما يطرح للنقاش فهذا يعني أن نقاش مفتوح وليس له سقفًا من أي نوع”.

