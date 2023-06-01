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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اكس بانج الصينية تتحدى BMW بسبب اسم سيارتها الجديدة

صدى البلد

قدمت شركة اكس بانج XPeng الصينية لصناعة السيارات الكهربائية نموذج إنتاجها السادس ، والذي سيطلق عليه X9، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية He Xiaopeng ، الذي نشر صورة شارة اسم السيارة على حسابه الخاص.

أكس بانج الصينية تتحدى BMW بسبب أسم سيارتها الجديدة

أكد رئيس الشركة أن XPeng X9 القادم سيكون MPV (وهو ما يعني مركبة متعددة الأغراض) تستهدف المشترين الشباب وأن الاسم الرمزي X9 الذي تم استخدامه أثناء التطوير سيكون، الاسم الرسمي للطراز للسيارة، بمعنى آخر ستكون حافلة صغيرة فاخرة.

 

كتب He Xiaopeng في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "بالإضافة إلى G6، قمنا مؤخرًا بتلميع MPV - X9 الجديد، وسنستخدم هذا المنتج لفتح سوق MPV" الشباب ".

ومن المقرر إطلاق سيارةXPeng  الكهربائية الجديدة في الربع الأخير من هذا العام، كما ذكرت Electrek ، ولكن قد يكون لدى BMWشيء أو شيئان لتقوله عن اختيار اسم الشركة الصينية.

لا تمتلك شركة صناعة السيارات الألمانية حقوق العلامة التجارية لاسم X9على الأقل ليس في الاتحاد الأوروبي - ولا تصنع أي سيارة تحمل هذا الاسم في الوقت الحالي ، ولكنها تمتلك بالفعل حقوق اسم طراز iX9.

ومع تخطيط XPengللتوسع في أوروبا ، حيث من المفترض أن تبيع X9 الجديد في وقت ما في المستقبل ، جنبًا إلى جنب مع طرز P5و P7و G3و G6و G9، تظهر ملامح معركة قانونية قادمة.

سيكون هذا بعيدًا عن المرة الأولى التي سيحدث فيها هذا ، حيث رفعت أودي العام الماضي فقط دعوى قضائية ضد شركة Nio الصينية بشأن الأسماء ES6و ES8، جادلت العلامة التجارية الألمانية بأن الاثنين متشابهان للغاية مع إصدارت S6و S8الخاصة بها ، وفي بداية عام 2023 ، فازت بالقضية ، على الرغم من أن القرار لم يكن نهائيًا.

أما بالنسبة لشركة XPeng ، التي تأسست في عام 2014 ، فقد تمكنت من بيع ما يزيد قليلاً عن 120 ألف سيارة العام الماضي ، ولكن في عام 2023 انخفضت المبيعات بشكل كبير، مع انخفاض بنسبة 42% في المائة في الفترة من يناير إلى أبريل، والتي بلغت 25309 سيارات مباعة.

BMW أكس بانج Xpeng iX9

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