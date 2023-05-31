شكري يوقع بروتوكول مشاورات سياسية مع نظيره الفلسطيني لتعزيز التعاون الدبلوماسي

وقّع وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي، بروتوكول مشاورات سياسية بين وزارتي الخارجية المصرية والفلسطينية، وذلك على هامش مباحثات موسعة عقدت في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي ونظيره الفلسطيني محمد أشتية.

وجاءت الاتفاقية الموقعة بين مصر وفلسطين انطلاقاً من الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني، ورغبة في تعزيز وتنمية علاقات الصداقة والتعاون في جميع المجالات.

وتم التوافق على استمرار المشاورات المنتظمة بينهما على مستوى كبار الدبلوماسيين لمناقشة سبل توسيع وتعميق التعاون لتنمية العلاقات الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك.