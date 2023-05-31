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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تطلب من روسيا إغلاق أربع قنصليات تابعة لموسكو

صدى البلد

أعلنت ألمانيا اليوم "الأربعاء" أنها طلبت من روسيا إغلاق أربع من أصل خمس قنصليات تابعة لها في ألمانيا.

تأتي هذه الخطوة الانتقامية بعد أن وضعت موسكو قيودا على الحد الأقصى لعدد أفراد موظفي السفارة الألمانية والهيئات ذات الصلة، الذين يمكنهم البقاء في روسيا، حسبما أورد الموقع الرسمي لشبكة /دويتشه فيله/ الألمانية.

وقالت وزارة الخارجية الألمانية اليوم إن برلين ألغت تراخيص أربع من أصل خمس قنصليات روسية في إجراء انتقامي ضد موسكو.

وصرح متحدث باسم الوزارة للصحفيين بأن الإجراء يهدف إلى توفير "تكافؤ في الأفراد والهياكل" بين البلدين.

وقال المتحدث إن روسيا "اتخذت خطوة تصعيدية" في الحد من الوجود الألماني. وأضاف: "هذا القرار غير المبرر يجبر الحكومة الألمانية على إجراء خفض كبير للغاية في جميع مجالات وجودها في روسيا".

وبعد نهاية العام الجاري، لن يُسمح لروسيا إلا بمواصلة تشغيل السفارة في برلين وقنصلية واحدة أخرى.

وأشار المسؤول إلى أنه "تم إبلاغ هذا الأمر إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم"، مضيفا أنه "بينما كانت هذه الخطوة مؤسفة، فإن حرب أوكرانيا تعني أنه ببساطة لا يوجد أساس للعديد من الأنشطة الثنائية بين البلدين".

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